A Direcção de Serviços do Desporto Escolar (DSDE) da SER levou a efeito o Atletismo Jogador, uma actividade destinada aos alunos dos 3.º e 4.º anos de escolaridade.

As provas aconteceram, mediante a situação geográfica dos diversos concelhos da Região, nas pistas do Estádio de Câmara de Lobos, Centro Desportivo da Madeira na Ribeira Brava e no Estádio de Machico. Neste último caso,...