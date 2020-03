Sérgio Nóbrega foi, na manhã de ontem, eleito presidente do Clube de Futebol União, para o triénio 2020/2022, sucedendo a Tânia Silva, que recentemente apresentou a demissão da colectividade madeirense.

A lista candidata aos órgãos sociais foi eleita na sequência do acto eleitoral marcado para o dia de ontem no Complexo Desportivo do União, no Sítio Vale Paraíso, Camacha.

Na primeira...