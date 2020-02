“Quem nos visitar pode esperar uma loja onde se respira natureza, onde se convive com produtos para animais e para plantas e com os próprios animais e plantas”, afirmou Miguel Filipe, director executivo do grupo Agriloja, empresa ligada ao mundo rural com mais de duas dezenas em todo o país e que chega agora à Madeira.

Situada nas imediações do Mercado Abastecedor do Funchal – mais...