A taxa de IRC para as pequenas e médias empresas vai baixar para os 12% nesta legislatura, afirmou o presidente do Governo Regional, ontem, depois de entregar o Programa de Governo na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM). Miguel Albuquerque assegurou que a medida integrará o Orçamento da Região, que será divulgado no início do próximo ano: “Este é também um orçamento que visa...