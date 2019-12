Uma dúzia de pilotos forasteiros na Taça da Madeira de karting

A Taça da Madeira de karting, prova de encerramento do calendário regional da modalidade, que se disputa amanhã no Kartódromo do Faial, apresenta a novidade de contar com a participação de 12 pilotos forasteiros, que se juntam a uma lista bem recheada de madeirenses.

Ao todo estão inscritos 46 pilotos, divididos pelas categorias cadete (5), super cadete (6), júnior (10), max (14)...