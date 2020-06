A 25.ª jornada da I Liga, que marcou a retoma da I Liga em Portugal, não foi favorável para o Marítimo. E não foi favorável porque, sobretudo, os verde-rubros não venceram o seu jogo que disputaram, na sua casa (jogar no seu estádio foi uma luta feroz e bem conseguida de Carlos Pereira) frente ao Vitória de Setúbal e viram as equipas colocadas logo atrás, à excepção do Aves, vencerem...