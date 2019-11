Um restaurante ‘mítico e distinto’

Tony Freitas é muito mais do que um ‘disc jockey’. O madeirense, que em outros tempos até seguiu a carreira de atleta federado de andebol, concilia actualmente a animação nocturna com a gerência de um restaurante histórico, o Chalet, localizado na Rua do Favila, paredes-meias com o mítico fontanário do Largo António Nobre.

Para quem não sabe, a história deste restaurante começa desde...