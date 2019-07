‘Eye of the tiger’, sucesso da banda norte-americana Survivor, em 1982, e que foi banda sonora do filme Rocky III, foi o tema escolhido para separador nos discursos na Herdade do Chão da Lagoa. Um clássico do rock que acabaria por encaixar perfeitamente no espírito da festa ‘laranja’ e no teor dos discursos. Ontem, na 31ª festa, o PSD-Madeira voltou a ser o ‘PPD’, a designação inicial...