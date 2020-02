No ano passado registaram-se 155 internamentos por consumo de substâncias psicoactivas na Casa de Saúde São João de Deus – CJSJD (contagem feita até o mês de Novembro), predominantemente de indivíduos entre os 30 e os 39 anos de idade. A maioria dos utentes é enviada pelo Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça. São mais 11 casos que os registados no ano de 2018, havendo...