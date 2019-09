Márcia Gomes acaba de terminar o mestrado em Design de Moda, na Faculdade de Arquitectura de Lisboa, com uma tese focada na história e no processo do Bordado Madeira.

A jovem designer, natural da Calheta, diz que a indústria do Bordado precisa de uma “revolução” e lamenta a falta de investimento na profissão de bordadeira.

Acredita que a moda poderá ter um papel fulcral para o futuro...