A caminho da terceira temporada no Marítimo - tem contrato até 2022 - Rodrigo Pinho é um ‘mal amado’ no plantel verde-rubro, com alternâncias de rendimento e de prestações. O avançado brasileiro, 28 anos, desde Janeiro deste ano, quando manifestou vontade de sair do clube, deixou de ser uma opção regular e no inicio da presente temporada foi dado como dispensado do grupo de trabalho,...