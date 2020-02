Diego Moreno ou Pelágio, um deles deve entrar no ‘onze’ que José Gomes está a estruturar para defrontar o Belenenses SAD, neste sábado, para o lugar do madeirense Edgar Costa, que cumpre um jogo de castigo.

O médio colombiano apresentou-se já ontem, na sessão de trabalho do dia, plenamente reintegrado e aparentemente recuperado da lesão (num adutor) que o afastou do empate com o...