Portugal recebe a Polónia amanhã (19h45), em Guimarães, num encontro de baixo interesse competitivo, depois de a seleção lusa ter assegurado a presença na ‘final four’ da Liga das Nações de A de futebol com o empate em Itália.

No Estádio D. Afonso Henriques, que será um dos palcos da fase final, a par do Estádio do Dragão, no Porto, ficam encerradas as contas do Grupo 3, mas já nem...