Um Funchal ‘escondido’

Passear hoje pelas ruas do Funchal, é nada ou em muito pouco comparável ao que era andar pela cidade no final do século XV ou XVI. Embora hoje ainda possamos encontrar alguns vestígios aqui e ali (isto para não falar do óbvio: a Sé) não é possível reconhecer o Funchal quinhentista no Funchal do século XXI. É preciso recorrer a quem conhece bem a nossa história e usar muita imaginação...