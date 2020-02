O que é a Associação ARRIMA? A associação ARRIMA trata de reintegração e reabilitação de algumas situações. Tem muito a ver com fases que as pessoas atravessam na vida adulta, a partir dos 18 anos até sensivelmente os 65 anos. Se formos a ver, é uma faixa etária para a qual não existem muitas respostas. Tem a ver com situações da vida em que as pessoas precisam de ser reintegradas...