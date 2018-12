Uma grande penalidade, que nasce de uma forma perfeitamente desnecessária e desajustada, já mesmo no fecho da primeira parte, foi decisiva no desenrolar do jogo e acabou por determinar a vitória do Benfica. Foi um detalhe importante que fez pender a balança do resultado para um lado, num jogo, até por aquilo que as duas equipas fizeram, o empate se ajustava mais.

Vamos ao lance decisivo....