A Associação Cultural e Recreativa Dance Flavour By Francis Cardoso irá abrilhantar o cortejo alegórico do próximo sábado, dia 22 de Fevereiro, com a ‘Fantasia da Pérola do Atlântico’.

Baseando-se na lenda de Arguim, a trupe representará, com cerca de 150 elementos, o oceano, onde o mundo subaquático será recriado de forma mística e encantada, com muito brilho e cor.

“Com base nesta...