“Ajudem-me a viver no incómodo profético”

Tolentino Mendonça torna-se hoje no sexto cardeal português deste século e o segundo madeirense da história a ter como missão aconselhar o Papa. Agora o Colégio Cardinalício ganha um aliado das letras e do inconformismo. Mesmo que nada de transcendental mude com a criação papal, o talento nascido em Machico há 53 anos garante ao DIÁRIO estar pronto para dar o próprio sangue na nova...