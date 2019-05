Um bronze no Caramanchão

O vinho de mesa madeirense ‘Boneca de Canudo 2016’, arrecadou uma medalha de bronze no concurso de vinhos Sommelier Wine Awards (SWA) 2019, que uma vez mais reuniu no Reino Unido os principais escanções que trabalham no comércio britânico, cuja opinião é valorizada no importante mercado importador de vinhos da Madeira, agora provavelmente também dos de mesa.

Este é apenas mais um...