“Ultraperiferia merece um lugar elegível”

Cláudia Monteiro de Aguiar acha fundamental a Madeira ter uma voz activa no Parlamento Europeu pelas suas especificidades enquanto Região Ultraperiférica. A eurodeputada congratula-se com todo o trabalho feito em prol da sua ilha e acredita que a maioria das pessoas não percebe o importante papel de um eurodeputado. Sobre uma eventual recandidatura, diz que é uma decisão do partido...