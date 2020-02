O director da UCAD - Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências não desvaloriza a preocupação da presidente do Centro de Apoio ao Sem Abrigo, no que concerne ao aumento do consumo junto das camadas jovens, mas garante que o fenómeno na Região está estável e que os casos apontados por Sílvia Ferreira são “casos pontuais”.

