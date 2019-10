Tutela dos Transportes dividida por três pastas

As alterações são quase contínuas, mas há direcções que se vão consolidando, no que diz respeito à formação do novo Governo Regional. O último ponto da situação indica no sentido de a tutela dos transportes ser dividida por três departamentos governamentais: Terrestres - Economia, Transportes Terrestres e Empreendedorismo; Aéreos - Turismo e Cultura; e Marítimos - Vice-presidência....