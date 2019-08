Turistas elogiam, guias são mais críticos

Todos são unânimes em aceitar que nunca como agora houve tantas pessoas a percorrer os trilhos das serras madeirenses, por levadas e veredas. Diariamente, são várias centenas de turistas que andam pelos quatro cantos da Ilha, do mar à montanha, sem que ninguém faça ideia de quantos são na realidade e por onde andam.

Embora o Governo Regional, através do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) tenha investido, nos últimos quatro anos, perto de 2 milhões de euros nos passeios a pé, sem incluir a sua promoção, a verdade é que nem todos parecem convencidos dos benefícios desses investimentos, ou pelo menos nem todos acham suficiente o trabalho feito até agora.

Os turistas, nacionais ou estrangeiros, são unânimes no elogiar das belezas da Madeira e das maravilhas dos trilhos e muitos reconhecem os benefícios das estruturas de apoio disponibilizadas, pelo menos nos percursos mais procurados, como Rabaçal, Caldeirão Verde, Pico Ruivo ou Ponta de São Lourenço.

Ainda assim, os guias de montanha com quem falamos pedem mais. Sobretudo mais instalações sanitárias e mais limpeza dos percursos.

Jhonathan Rodrigues, guia de montanha há mais de 10 anos, reconhece que a reabilitação e concessão das casas de abrigo são uma mais-valia: “é melhor isso do que estarem abandonadas, como aconteceu durante vários anos”, diz-nos, embora não deixe de ‘pedir’ mais instalações sanitárias para os diferentes percursos, nomeadamente a Levada do Rei. “Como vemos em muitos países europeus, há várias soluções que se enquadram bem na floresta”, sugere como solução. Além disso, Jhonathan Rodrigues queixa-se do muito lixo que costuma encontrar, arriscando dizer que “muito desse lixo é deixado por madeirenses, tendo em conta o tipo de resíduos”, salienta.

Quem também reconhece que mais poderia ser feito é Hugo Reis, guia de montanha que costuma trabalhar com turistas de diferentes nacionalidades. Olhando aos melhoramentos feitos, refere que “nem sempre é tido em conta o impacto ambiental” das mesmas. Ainda assim, o percurso alternativo nas 25 Fontes foi uma mais-valia, “só peca pela sinalização, que passa despercebida”, além de “ser necessário colocar mais sinalização a informar e a sensibilizar para não deitar lixo” , defende.

Falando do Pico Ruivo, Hugo Reis assume que a abertura da casa foi uma boa opção, ainda assim nota que as instalações sanitárias têm de ser melhoradas. Já em relação às Queimadas, “ficou muito bom”. O guia não deixa de lamentar a falta de fiscalização rigorosa aos profissionais da área.

Quanto à sinalização, embora o IFCN esteja a substituir os painéis informativos e a colocar 191 setas de sinalização e orientação em pontos estratégicos, como bifurcações, ao longo dos trilhos, ainda há turistas, nomeadamente os que fazem os percursos de forma autónoma, sem guia, que se queixam da falta de sinalização adequada. A nossa reportagem recolheu queixas, algumas delas refutadas pelo IFCN, no percurso do Caldeirão Verde e no percurso do Caminho Real da Encumeada.

“Nunca, como agora, se investiu tanto em estruturas de apoio”

Manuel Filipe, presidente do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) não tem dúvidas de que “nunca, como agora, se investiu tanto em estruturas de apoio”, sustentado essa posição com a lista de obras e intervenções que têm sido feitas em diferentes pontos turísticos associados ao pedestrianismo e às actividades na natureza.

Rabaçal: remodelação da Casa de Abrigo; novas instalações sanitárias; concessão de bar e cafeteria. Brevemente, será concretizada a abertura de um posto de informação do IFCN;

Queimadas: criação de um parque de estacionamento para 50 lugares, com ampliação em curso para mais 100; novas instalações sanitárias; recuperação das lagoas; nova sinalética, recuperação da casa principal, transformada em ‘Colecção Visitável das Tradições Madeirenses’; posto do IFCN; concessão da cafeteria.

Pico Ruivo: concessão da Casa de Abrigo com bar e cafeteria; instalações sanitárias.

Achada do Teixeira: concessão da casa, transformada em abrigo de montanha, com área de restauração e sanitários.

Cais do Sardinha: posto de atendimento do IFCN; concessão do bar/cafeteria, com instalações sanitárias.

A par destas estruturas de apoio, o responsável máximo do IFCN destaca ao a disponibilização à população de um conjunto de casas que, aos poucos, têm vindo a ser reabilitadas e recuperadas. São disso exemplo as casas do Lombo do Mouro (na Ribeira Brava), da Rocha do Navio (em Santana), do Cedro (no Montado do Pereiro), do Pico das Pedras (em Santana), das Sorveiras (em São Roque do Faial, junto do Pico do Areeiro) e do Pico Branco (no Porto Santo).

Refira-se que a utilização destes espaços, com equipamentos e comodidades diversas, tem um custo de 25 euros por dia.

Que intervenções?

n Essencialmente, estabilização de taludes, recuperação do pavimento, limpezas e manutenção dos cabos de aço nas guardas de apoio. São exemplo de percursos onde intervenções dessa natureza foram concretizadas nos últimos anos os seguintes: Levada da Fajã Rodrigues, Caldeirão Verde, Levada dos Cedros, Caminho Real da Encumeada, Vereda do Areeiro, Levada das 25 Fontes, Levada do Risco, Lagoa do Vento, Ponta de São Lourenço, Balcões e Levada do Rei.

novas apostas

n Foram criados, recentemente, três novos percursos pedestres recomendados. São eles a Levada do Alecrim, a Lagoa do Vento e a Levada do Pico Castelo, este último no Porto Santo. Para breve, irão ter início os trabalhos de recuperação de 39 km de novos trilhos na zona do Rabaçal, que vão permitir diversificar a oferta e ajudar a diminuir a carga, numa zona onde há forte pressão. O prazo de execução dos trabalhos é de 9 meses.

problema vs solução

n Perante o aumento significativo de caminheiros nos percursos do Rabaçal, sobretudo no acesso às 25 Fontes, o IFCN implementou uma circulação diferenciada em parte do percurso para cada um dos sentidos. A diminuição do número de ocorrências é vista pela entidade responsável pelos percursos recomendados da Região como um bom indicador.