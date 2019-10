Turista morre afogado no Porto da Cruz

Um turista com cerca de 50 anos morreu ontem afogado na Praia da Alagoa, no Porto da Cruz, pouco antes do meio-dia.

Segundo foi possível apurar, o estrangeiro encontrava-se numa rocha a tirar fotografias à paisagem, quando se desequilibrou e caiu ao mar.

O homem foi visto a boiar e retirado da água inconsciente. Como estava em paragem cardiorrespiratória os Bombeiros Municipais de...