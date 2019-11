Turismo vai mal se feita de navegação à vista e palpites

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista (PS), através do deputado Sérgio Gonçalves, não poupa críticas à governação na área do turismo, frisando entre outros que tem havido medidas de navegação à vista e decisões baseadas em palpites.

Numa posição bastante crítica, lembra que “os dados estatísticos mais recentes relativos ao sector do Turismo revelam um cenário deveras preocupante,...