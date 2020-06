Turismo e transporte de doentes interdito aos TVDE

Como já tinha revelado na segunda-feira, quando admitiu limitar a entre 40 a 50 carros na Região, o secretário regional da Economia voltou a afirmar no parlamento regional que “ao contrário daquilo que acontece no restante território nacional, na Madeira haverá um contingente, ou seja, um limite de viaturas descaracterizadas a operar no território”. Rui Barreto intervinha no debate potestativo de ontem na Assembleia Legislativa da Madeira, requerido pelo JPP, para discutir a proposta que adapta, à Região, a legislação nacional do transporte público individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma electrónica, como a Uber.

Repetindo ao longo do debate a ideia de que se “o Governo não tivesse agido no limite das suas competências constitucionais, aplicar-se-ia a lei nacional, que não prevê qualquer contingente”, o governante explicou também que com esta a adaptação legislativa a Região ganha competências exclusivas para licenciar TVDE, impedindo que os operadores as possam pedir às autoridades nacionais: “Em resumo, a Região quer poder licenciar e controlar o número de licenças já atribuídas”, disse o governante.

O projecto pretende assim, defendeu Rui Barreto, tornar “possível a coexistência entre táxis e TVDE, sabendo da importância dos primeiros e das novas possibilidades de mobilidade oferecidas pelos segundos”. O governante garantiu que as formações dos motoristas de TVDE e a dos taxistas passarão a ser equiparadas.

Por outro lado, explicou, o transporte de doentes não urgentes, pago pelo SESARAM, continuará a ser exclusivo dos taxistas “não podendo os TVDE entrar nesse mercado. Além disso, os Uber e semelhantes não deverão fazer serviços turísticos como transportes de ida e volta, roteiros ou passeios ou transporte que contemple a paragem em lugares com interesse turístico, empreendimento turísticos, alojamento local, restaurantes e bares, “com espera do motorista e continuação do transporte”. O secretário regional garante ainda que com esta adaptação da ‘Lei Uber’, “a percentagem definida por lei da facturação dos operadores, que reverteria para o estado central, passa a reverter para os cofres regionais”. Essa verba será canalizada para modernizar o sector dos táxis. Os compromissos fiscais dos operadores de veículos descaracterizados também passam a ser declarados na Madeira.

Mas a oposição reivindica que os preços do serviço são tabelados para o sector do táxi ao contrário do que acontece com os Uber; formação dos taxistas de 150 horas e que custa à volta de 500 euros, e aquela que é exigida aos motoristas de TVDE, de apenas 50 horas; ou o facto de os taxistas já sofrerem de pouca clientela na Região antes da chegada da Uber. O líder da bancada do JPP foi o primeiro a intervir acusando o secretário regional da Economia de gostar de desenhar e planear, mas tardar em agir: “As empresas não podem esperar mais tempo”, disse, Élvio Sousa, afirmando que o partido defende a livre concorrência e querendo saber ao certo qual o contingente por zonas: Funchal, Santa Cruz, Machico e Porto Santo.

Pelo PS, Paulo Cafôfo considerou que o que está em causa é a concorrência desleal, que acusa não ser novidade: “Sempre houve, a nível do turismo, serviços de táxi sem ser taxistas, com a conivência do Governo Regional”. E alertou para a “desigualdade enorme”, seja na formação, nos requisitos ou outros critérios.

Ricardo Lume, do PCP, lembrou que o partido sempre se mostrou contra dois regimes para o mesmo tipo de actividade e mencionou a liberalização dos valores para a Uber e a bandeirada fixa dos taxistas. Rui Barreto garantiu que o Governo Regional está disponível para debater alterações às regras a que o sector do táxi está sujeito, se houver esse interesse.

Já respondendo ao deputado Lopes da Fonseca, Rui Barreto esclareceu que seria justo que cada operador de veículos descaracterizados tenha um máximo de entre dois a três carros. O secretário regional da Economia defendeu que o dístico deve ser fixo de forma a que a utilização da viatura possa ser adstrita a quem obteve licença. Já a discussão esmiuçada sobre o contingente, disse o governante, deve ser fixada na especialidade.

O PSD, disse Jaime Filipe Ramos, acredita que “é a lei, neste momento, equilibrada, justa e que defende o sector regional”. O social-democrata considera que o contingente e o limite de licenças são fundamentais e disse que o PSD está disponível para dialogar com o sector do táxi.

A 6 de Maio, recorde-se, o projecto que adapta à Região a legislação nacional da ‘Lei Uber’, como é vulgarmente conhecida, foi aprovado na generalidade com votos a favor do PSD e do CDS. Mas a oposição considerou existir uma desigualdade em relação aos taxistas e a proposta recebeu votos contra do PCP e a abstenção do JPP e do PS. O projecto desceu, agora, à especialidade, onde está a ser debatido.