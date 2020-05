O sector do Turismo tem revelado paciência ou pontualmente exibe desespero, algum decorrente da incerteza? A pergunta foi colocada a Eduardo Jesus após a contestação ao “compasso de espera” regional que irritou alguns ‘players’. O secretário regional manifesta estranheza pela atitude, num “sector que tem tido um comportamento exemplar e com grande participação no exercício que vimos...