“Se queremos chegar a mais pessoas e envolver muitos mais militantes nos TSD/M, temos de ser os primeiros a dar o exemplo, os primeiros a identificar os problemas e, também, os primeiros a apresentar soluções, para que, em conjunto, possamos afirmar a social-democracia, no mundo laboral”.

A afirmação é do secretário-geral do PSD/M, José Prada, na abertura do Conselho Regional dos...