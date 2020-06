O presidente Donald Trump negou ontem ter sido informado pelos serviços de informações sobre alegados prémios prometidos pela Rússia aos talibãs para matarem tropas dos EUA no Afeganistão e desvalorizou as alegações contra Moscovo. “Ninguém me informou ou me disse, ao vice-Presidente [Mike] Pence ou ao chefe de gabinete Mark Meadows sobre alegados ataques às nossas tropas no Afeganistão...