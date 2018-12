Troféu Volvocars volta a animar campeonato

A baía do Funchal volta a servir de palco para mais uma grande festa da vela ligeira regional da época 2018/2019.

Depois das emoções nas duas primeiras provas do Campeonato da Madeira de Vela Ligeira - Brisa, a Associação Náutica da Madeira em parceria com a empresa Mendes Gomes & C. Lda, e coorganizado com a Associação Regional de Vela da Madeira, leva a efeito a quinta edição do...