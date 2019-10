Realiza-se amanhã, no Kartódromo do Faial, a 4.ª e penúltima prova do Troféu Regional de Karting 2019. Uma competição que pode ajudar a definir os vários títulos em disputa.

Na categoria cadete, destinada aos pilotos mais jovens, Afonso Silva lidera o campeonato com 154 pontos, seguido por Martim Alves (149), Afonso Pires (136) e Pedro Nunes (119).

Já nos super cadetes, João Dinis...