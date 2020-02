A votação na especialidade do Orçamento de Estado de 20202 que decorre na Assembleia da República, marcou a primeira parte da sessão plenária de ontem. O PSD reivindicou a vitória na aprovação das propostas da Madeira e acusou o PS de “traição” aos madeirenses. Os socialistas responderam com a longa lista de propostas da oposição que foram rejeitadas no orçamento regional.

Carlos...