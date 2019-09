O Sporting, vencedor das duas últimas edições da Taça da Liga, iniciou ontem da pior forma a defesa do troféu, ao ser derrotado em casa com o Rio Ave, naquele que foi o jogo de despedida do treinador madeirense Leonel Pontes do comando técnico da equipa principal leonina

Após uma sequência de quatro jogos sem ganhar, o Sporting estava obrigado a inverter a tendência de maus resultados,...