O atuneiro ‘Mar Profundo’ chegou ontem de manhã ao Porto do Caniçal, com seis pescadores a bordo, e tinha à espera elementos da Polícia Marítima e o Delegado de Saúde. A situação, ao que o DIÁRIO apurou, não apanhou a tripulação desprevenida, uma vez que foi tratada atempadamente entre as autoridades regionais e o armador, por força das medidas de controlo à entrada nos portos e...