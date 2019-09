Trio madeirense ruma à fase final dos nacionais

Começou no passado sábado a edição de 2019 do Campeonato Nacional Absoluto/Taça Guilherme Pinto Basto, em ténis, que pela segunda no seu historial regressa à Madeira, depois do Porto Santo ter sido palco da estreia, no ano de 2005.

Desta feita as emoções da prova rainha do ténis nacional, tem lugar na remodelada Quinta Magnólia que conta com quatro courts de ténis, que serviram...