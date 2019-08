Depois de três jogos cumpridos no Campeonato da Europa de Basquetebol feminino de sub-16, Divisão B (II Divisão), que se está a disputar na capital da Bulgária, Sofia, Portugal teve ontem o merecido dia de descanso, antes do decisivo encontro, diante da Bielorrússia, e que irá determinar quem será o vencedor do grupo B.

Antes da partida, que está agendada para a tarde de hoje, portuguesas...