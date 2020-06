Após o sucesso do primeiro jantar-concerto realizado a 6 de Junho, o Castanheiro Boutique Hotel vai apresentar uma segunda edição já no dia 26 no Restaurante Tipografia. Além da vertente gastronómica haverá música que estará a cargo do Trio de Diana Duarte.

O evento terá início às 20 horas, com uma bebida de cortesia no pátio do restaurante, seguida de jantar com uma ementa de degustação...