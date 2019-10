O Nacional tem três jogadores em risco de suspensão e que caso sejam admoestados com o cartão amarelo na partida deste sábado com o Benfica B, irão falhar o encontro seguinte com o Varzim, agendado para a próxima quarta-feira, dia 30 Outubro, no Estádio da Madeira.

São os casos dos médios Rúben Micael e Alhassan e do defesa central Rui Correia, que somam já quatro cartões amarelos...