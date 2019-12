FUNÇÃO PÚBLICA

Aumentos

Os salários dos funcionários públicos vão aumentar 0,3% em 2020. O Governo argumenta que corresponde à da taxa de inflação.

Progressões

As progressões e promoções previstas nas diversas carreiras serão pagas a 100%. Pelas contas do Governo, se juntarmos os encargos com as progressões e os aumentos salariais, a despesa média com os funcionários vai subir 3,2%....