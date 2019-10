O Tribunal da Relação de Lisboa deu razão, no passado dia 26 de Setembro, a um cidadão madeirense que considerou excessiva uma conta de 4.290 euros que lhe foi apresentada para pagar a uma agente de execução da zona do Porto que quase se limitou a enviar cartas no âmbito de um processo de cobrança de dívidas.

O referido cidadão, oriundo de uma família de comerciantes da Rua dos Tanoeiros,...