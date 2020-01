O Tribunal da Relação de Lisboa anulou, na passada quinta-feira, a sentença da juíza ‘J1’ do Juízo Local Criminal do Funchal que absolveu a empresa ‘Tâmega Madeira’ e os seus administradores José Fonseca, Bruno Sousa e Graciano Rocha dos crimes de fraude fiscal qualificada. É a terceira vez que aquela instância superior dá razão a recursos do Ministério Público (MP) no mesmo processo....