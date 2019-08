Tribunal declara ilícito despedimento de trabalhadora do Novo Banco

O Juízo do Trabalho do Tribunal da Comarca da Madeira declarou ilícito o despedimento de uma trabalhadora do Novo Banco e mandou a instituição reintegrar a trabalhadora no seu posto de trabalho, “sem prejuízo de categoria profissional, direitos, regalias e antiguidade, após o trânsito em julgado da decisão, bem como a pagar-lhe o valor das retribuições que deixou de auferir desde...