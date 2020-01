A Câmara Municipal do Funchal acaba de ver homologada a sua conta de gerência relativa ao ano económico de 2015. A verificação interna executada pelo Tribunal de Contas implicou a análise e conferência da conta, com a demonstração numérica das operações realizadas e integradoras do débito e do crédito da gerência, tendo incidido ainda sobre os respectivos saldos de abertura e de...