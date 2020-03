O Tribunal Judicial da Comarca da Madeira anulou as deliberações sociais tomadas na Assembleia Geral (AG) da SAD do União da Madeira, realizada a 28 de Janeiro de 2019, relativamente à redução do capital social, aumento do capital social e alteração do artigo 4.º dos Estatutos da SAD.

Na altura, presidida por Filipe Silva, a SAD pretendia aumentar o capital “para efeitos de cobertura...