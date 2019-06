Tribunal anula contrato das luzes de Natal

O Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal (TAFF) anulou, na passada sexta-feira, o contrato da Secretaria Regional do Turismo para as iluminações de Natal e do Carnaval do período 2018-2020 à empresa Luxstar. A decisão judicial surge na sequência da contestação apresentada pelo grupo Macedo’s Pirotecnia, através da empresa ‘Iluminações Teixeira Couto’.

Na origem no litígio está...