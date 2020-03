Após o cancelamento das iniciativas desportivas previstas para Março e Abril, como medida preventiva no combate à propagação do novo coronavírus, a Associação Regional de Triatlo da Madeira (ARTM) procura agora novas datas para a realização dos eventos afectados, mantendo-se em ligação com os municípios, onde as provas inicialmente previstas iriam decorrer.

