É já no próximo mês de Outubro que a capital madeirense volta a receber mais duas importantes competições internacionais de triatlo, tal como aconteceu em 2018, com a realização da Taça da Europa de Triatlo e, pela segunda vez, uma Taça do Mundo de Paratriatlo.

Quando faltam pouco mais de três semanas para o evento, organizado pela Associação de Triatlo da Madeira, Federação de Triatlo...