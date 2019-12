Treze a saudar novo ano

O Porto do Funchal vai ter amanhã o dia mais movimentado do ano, aliás, em termos de navios de cruzeiro atracados ou ancorados/a pairar ao largo da baía do Funchal, deverá ser um novo recorde diário, com 13 esperados ao longo do dia e da noite mais longa do ano para saudar 2020.

Aliás, até podem ser 14 caso um navio, o ‘AIDAnova’, em escala hoje, opte por passar o fim de ano por...