O presidente do Governo Regional (GR) repudia as “tretas” e “mentiras” do novo ministro das Finanças, João Leão, agastado com a “desculpa” dada pelo sucessor de Mário Centeno para justificar a recusa do Estado em avalizar o empréstimo à Madeira e em conceder uma moratória.

Sobre o ministro que considera ter pouco de leão, Miguel Albuquerque denuncia a “pouca vergonha” nos argumentos...