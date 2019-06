Os atletas madeirenses João Marote (Ludens Clube de Machico), Francisco Luís e Ricardo Melim ( ambos do Clube Naval do Funchal) tiveram ontem um dia muito especial, ao conquistarem os títulos de campeões da Europa de Biatle, no decorrer da competição que se vem realizando em Machico.

João Marote ganhou a medalha de ouro na prova masculina de sub-17, onde alcançou o tempo de 10.07,15,...